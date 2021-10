la sécheresse est déjà constatée : les assureurs n'assurent plus ce risque climatique !

Les syndicats agricoles dénoncent l?attitude des assureurs qui suspendent, toute nouvelle souscription de contrat contre la sécheresse... les agriculteurs avaient jusqu?au 15 mai pour le faire... devant l?affluence des demandes, et du risque de sécheresse « déjà constaté », selon la direction de Groupama, l?assureur, n?accepte plus de nouveaux contrats... le déficit hydrique a été constaté... le taux de perte moyenne des récoltes est estimé entre 15 et 40 % selon le principal assureur des exploitants agricoles.

