2 500 motards contrôlés sur les routes ornaises menant au circuit du Mans ce week-end...

Des routes ornaises sous haute surveillance ce week-end avec le grand prix de France moto qui se tenait au Mans... 190 gendarmes mobilisés... plus de 3 000 véhicules contrôlés, dont 2 500 motards... 20 permis de conduire ont été immédiatement retirés, dont 5 à des automobilistes... c?est 4 de moins que l?année passée... 167 excès de vitesse verbalisés, 72 concernaient des motocyclistes... 3 dépistages d?alcoolémie et 2 dépistages aux stupéfiants sanctionnés, tous sur des automobilistes.... enfin, 50 motards sanctionnés pour des machines non-conformes, et notamment pour des plaques d?immatriculation amovibles se relevant avec la vitesse....

Dans la Sarthe, 66 permis de conduire ont été retirés, 36 à des motards pour des infractions liées à la vitesse, ou à l?alcool principalement .

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire