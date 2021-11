Le papier hygiénique spécial smartphones débarque au Japon

On ne plaisante pas avec les toilettes au Japon. Réputées mondialement, elles sont équipées de multiples gadgets comme le jet d'eau qui vous lave à la fin de votre utilisation.

Au niveau hygiène, il est vrai que les toilettes ne sont pas très ragoûtantes, et pourtant il y a un objet qui contient 5 fois plus de bactéries que la lunette des toilettes publiques: votre smartphone! Pour prendre soin de vous, l'opérateur japonais NTT DoCoMo a décidé d'installer dans les toilettes de l'aéroport de Narita à Tokyo des dérouleurs de papier hygiénique qui vous permettront de nettoyer l'écran de votre téléphone. Une fois utilisés, vous les jetez aux toilettes et tirez la chasse d'eau.

Sur ces petits papiers, vous trouverez des informations pratiques comme le wifi de l'aéroport ou des noms d'appli qui font traduction. L'opération durera jusqu'en mars.

Pour accompagner cette opération, une vidéo sérieuse mais décalée a vu le jour "Coment utiliser les toilettes au Japon":