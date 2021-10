14 000 policiers, gendarmes, CRS pour la protection des chefs d'Etat au G8 de Deauville

On ne badine pas avec la sécurité des grands de ce monde : le voile a été levé, sur les moyens mobilisés pour la protection du G8 qui se réunira à Deauville en fin de semaine prochaine : 14.000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés au sein d'un quadrilatère de 35 km sur 15 km...

Le périmètre de sécurité va d'Auberville à Villerville et Pont-L'Evêque, incluant l'aéroport de Saint-Gatien où se poseront tous les aéronefs des délégations, sauf « Air Force One » du président Barack Obama, qui atterrira lui : à Caen.

Parmi les unités mobilisées : les policiers d'élite du Raid, la quasi totalité du Service de protection des hautes personnalités, le GIGN, un peloton de gendarmerie de haute montagne, 1 escadron de la Garde Républicaine, 20 compagnies de CRS, et 29 escadrons de gendarmes mobiles?

L'armée de l'air amènera 2 drones, chargés d'assurer l'interdiction de la circulation aérienne.

?et la sécurité au large sera assurée par une douzaine de Zodiac, et par ? 2 batteries de missiles sol-air Crotale !

