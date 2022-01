Les chiffres du chômage en Basse Normandie en hausse de 1 % pour la catégorie A

Le nombre de demandeurs d?emplois en Basse Normandie le mois dernier progresse de 1 % pour la catérogie A, celle des personnes totalement privées d?activités... dans la région elles sont 55 500, c?est 1.8% de plus sur un an...

La catégorie des personnes ayant une activité réduite et inscrite à pôle emploi, baisse de 0.8 % pour le mois dernier.... une baisse qui ne masque pas une augmentation de plus de 4,5 % sur un an .... soit près de 90 000 personnes......

