Mort du chanteur britannique George Michael, le jour de Noël

"C'est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël", indique l'agent du chanteur dans un communiqué. La pop star, de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde et avait occupé plusieurs fois la tête des hit-parades.

