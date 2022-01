Pas de transports scolaires vendredi matin sur l'Orne ... ni dans les autres départements bas-normands

Les transports scolaires et les intempéries !



... dans l? orne, 15 % des circuits ont été assurés ce vendredi matin... certains ne pourront l?être ce soir... les parents d?élèves ont été informés afin qu?ils puissent gérer le retour de leurs enfants.....



Les transports scolaires et le réseau de transport en commun Cap Orne ne circuleront pas demain matin..... excepté à l?intérieur des Périmètres de Transports Urbains d?Alençon, Flers, Bagnoles-de-L?orne et Argentan.

Le conseil général, en charge des transports scolaires, organisera le retour des élèves internes chez eux à partir du début d?après midi demain.



les dessertes scolaires sur le réseau de transports de la communauté urbaine d'Alençon, Alto, ne seront pas assurés demain vendredi sur des communes de :



Condé S/Sarthe ; Pacé ; La Ferrière Bochard ; Champfleur ; Hesloup ; Mieuxcé ; Saint Nicolas des Bois ; Cuissai ; Colombiers ; Lonrai ; Damigny Bourg.



A Valframbert, les arrêts Sagotterie, Berlioz et Epine ne seront pas desservis



Selon les conditions climatiques et les conditions de déneigement, les bus risquent de ne pas pouvoir monter dans le site universitaire de Montfoulon, qui sera desservis seulement au rond point d?entrée du site.



Les lignes 1, 2 et 3 devraient circuler, avec probablement des retards.



et puis, des transports scolaires annulés ce matin dans le nord Mayenne.... et annulés par arrêté préfectoral dans le Calvados, la Manche et l?Eure ... il en sera de même demain vendredi ...........

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire