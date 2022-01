Lancement des abonnements aux MMAréna: le nouveau stade du Mans

Le club propose des offres adaptées avec une remise de -30% valable pour tout abonnement avant le 31 décembre. Ceci afin de donner la chance à tous de bénéficier de prix attractifs: des prix à partir de 6,50? par match auxquels s?ajouteront des offres spécifiques pour les ? 18 ans, les demandeurs d?emplois, les étudiants et les familles permettant de suivre LEMansFC à partir de 3,50? / match !



Le MMArena met à disposition du club des conditions d?accueil et de confort sans commune mesure avec le Stade Léon Bollée, aussi cette campagne d?abonnement a également été conçue afin de pouvoir proposer le bon produit au bon spectateur.

Ainsi, de nombreuses offres proposant des contenus différenciés et répondant à des attentes différentes, qui permettront à chacun de trouver « sa » place.

Privilège unique pour les abonnés : ils seront les premiers à se voir remettre une carte de paiement MMArena créditée qui leur permettra de consommer à l?intérieur du stade.

