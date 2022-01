Neige et verglas : les départements de l'Orne, la Mayenne, la Sarthe, l'Eure et Loire, placés en vigilance Orange par Météo France

Sur les trois quarts nord de l'Orne, une grisaille froide enveloppe la campagne avec des brumes ou des brouillards temporairement givrants cette nuit et deamin matin. Du sud Bocage à la Campagne d'Alençon au Perche, des nuages plus nombreux, voire abondants, peuvent donner, par intermittence en fin de nuit de petites précipitations sous forme de quelques flocons de neige. Partout, le regel des chaussées humides risque de poser de gros problèmes de déplacement avec des chaussées glissantes. Il faudra rester très vigilant, les températures étant toujours voisines de -1 à -2 degrés.



Demain, mardi, de nouveau une situation très délicate pour l'Orne. Des précipitations remontent du sud et viennent buter, au nord, sur l'air froid qui recouvre encore notre département. Dans un tel contexte, la journée s'annonce particulièrement délicate à gérer. Des chutes de neige gagnent l'Orne en matinée par le sud et remontent vers le nord. Cette neige, au sud d'une ligne Domfront - Sées - L'Aigle se transforme en pluie verglaçante à la mi-journée et en après-midi, alors qu'au nord de cette ligne la neige devrait continuer de tomber. Les conditions de circulation risquent d'être très délicates sur l'ensemble de l'Orne d'où la mise en vigilance de couleur orange pour notre département. Le vent faible à modéré continue de souffler du nord-est. Les températures plafonnent aux environs de 1 à 2 degrés.



Météo France a placé en vigilance Orange l'Orne, la Mayenne, la Sarthe et l'Eure et Loir

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire