Berlin: la foule revient au marché de Noël ensanglanté

Sous un ciel gris, les petits chalets en bois installés sur la Breitscheidplatz, à deux pas des "Champs-Élysées" berlinois, le Ku'damm, ont rouvert peu avant 11h00 locales (10H00 GMT).

A deux jours du Réveillon de Noël, la présence policière y était plutôt discrète: quelques patrouilles circulaient au milieu d'une foule assez dense, les armes bien visibles en bandoulière.

Absents au moment du drame qui a également fait des dizaines de blessés lundi soir, des blocs de béton destinés à empêcher tout véhicule de pénétrer dans l'enceinte du marché ont été installés dans la matinée.

"C'est bien de voir qu'après un attentat les gens sont forts et (...) qu'on ne s'arrête pas", résume David Ulbricht, un organisateur d'événements de 24 ans venu pour l'occasion.

Dans les allées, l'ambiance est calme et silencieuse : par respect pour les victimes, les animations musicales ont été annulées.

"On remarque que l'ambiance est très lourde, tout le monde est silencieux", raconte à l'AFP Jan-Philipp Biermann, qui vend des burgers et de la nourriture asiatique sur ce marché, l'un des plus fréquentés de la capitale avant cet attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (EI). "La vie revient à la normale mais on a tous en tête ce qui s'est passé", ajoute-t-il.

Crêpes et "Glühwein"

Visiblement émus, les commerçants affichent un visage grave : certains pleurent, d'autres se retrouvent et se réconfortent en se prenant dans les bras.

Devant les chalets, des couples, des amis, des familles dégustent une crêpe, une saucisse ou trinquent autour d'un "Glühwein", le traditionnel vin chaud aux épices.

Le marché de Noël est une tradition très ancrée dans la culture populaire allemande.

Au milieu de celui-ci, un large parterre de bougies, fleurs, messages personnels forment un hommage aux victimes. Au centre, une feuille, avec la fameuse phrase "Ich bin ein Berliner", prononcée par le président des Etats-Unis John F. Kennedy lors de sa visite à Berlin-Ouest, en juin 1963, un symbole de la résistance des Berlinois face à l'ennemi soviétique hier, islamiste aujourd'hui.

"Nous voulions voir où cela s'est passé pour apporter notre soutien et montrer notre respect à ceux qui ont perdu leur vie ici", explique Jenny, 22 ans, une étudiante néerlandaise en visite dans la capitale allemande. "Nous sommes surprises que cela soit déjà rouvert", poursuit-elle, avec son amie Veerle.

Le carnage a été perpétré lundi soir au pied de l'église du Souvenir qui, avec son toit éventré par les bombardements de la Deuxième guerre mondiale et laissé depuis 1945 en l'état, est l'un des monuments-phare de Berlin. L'auteur présumé de l'attaque, un Tunisien de 24 ans, Anis Amri, est toujours en fuite. L'Allemagne a lancé un mandat d'arrêt européen à son encontre.

Un peu plus loin, une photo aérienne en noir et blanc de l'église, frappée de l'inscription "nous sommes en deuil", repose sur un chevalet, une gerbe de fleurs posée devant. A côté, une inscription en lettres colorées : "l'amour plutôt que la haine".

La décision de rouvrir rapidement ce marché de Noël avait été prise "en étroite coordination" avec les autorités, avaient indiqué les sociétés organisatrices après que la police eut passé les lieux au peigne fin.

Deux plaques en mémoire des victimes devaient être encore installées.

