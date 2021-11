Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), double tenants du titre, se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France, mercredi 21 décembre 2016. Sur l'Ile Lacroix, le RHE 76 est venu à bout des Gothiques d'Amiens sur le score de 1 à 0.

Après la sévère défaite à Grenoble avant la trêve internationale (9-2), les Dragons se devaient de se ressaisir. Ils ont démarré le match avec la possession du palet, sans parvenir à concrétiser cette domination par l'ouverture du score. Le premier tiers s'est donc terminé sur le score de 0-0.

Le 2e tiers-temps a démarré de la même manière et c'est après six minutes de jeu que Damien Raux a contré un tir à la bleue d'un Amiennois pour filer au but et tromper le portier adverse pour l'ouverture du score. Ce même Damien Raux aura l'opportunité de doubler la mise une nouvelle fois mais O'Keefe s'interposera.

Sabourin s'impose

Dans le 3e tiers-temps, les Gothiques ont tenté de pousser pour égaliser mais Dany Sabourin a veillé au grain pour s'offrir un nouveau blanchissage.

Avec une ligne défensive enfin retrouvée, les Dragons de Rouen se qualifient donc pour les demi-finales. Mais avant, retour au championnat dès ce vendredi 23 décembre 2016 avec la réception du Gamyo d'Épinal, pour le compte de la 27ème journée de la Saxoprint Ligue Magnus.

A LIRE AUSSI.

Hockey : le premier derby Rouen - Amiens pour les Dragons

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen font tomber le leader

Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen s'imposent à Angers en prolongations

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe de France

Hockey sur glace: un nouveau derby contre Amiens à l'avantage des Dragons de Rouen