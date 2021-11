Grèce : un groupe anarchiste revendique un sabotage alimentaire avant Noël

Dans un texte posté sur le site internet alternatif Indymedia, le groupe, qui se baptise Nemesis verte, a affirmé avoir empoisonné plus de cent packs de lait, sodas et sauces, pour "saboter" financièrement trois multinationales, Coca-cola, Nestlé, Unilever, et le grand groupe grec laitier Delta.

Dans un communiqué commun, les multinationales visées ont annoncé le retrait immédiat "à titre préventif" des produits cités par le groupe. Delta a dit avoir pris la même mesure, déplorant les dommages ainsi infligés aux producteurs "et au final à toute la société grecque" en pleine crise économique.

L'enquête sur l'affaire a été confiée aux services antiterroristes, tandis que l'agence grecque de sécurité alimentaire a été saisie, a précisé la police dans un communiqué.

Les auteurs de la revendication anarchiste ont affirmé avoir injecté dans ces produits de la javel et de l'acide chlorhydrique et se préparer à les remettre en circulation entre le 22 décembre et le 5 janvier.

La menace, souligne leur texte, vise à infliger un "dommage financier" aux groupes visés.

"Nemesis verte" avait déjà revendiqué une telle action en 2013, contraignant deux multinationales à procéder à des retraits de produits.

