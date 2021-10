Saint-Lô. Musique : Matthieu Chedid dévoile "Bal de Bamako", premier extrait de son nouvel album

Matthieu Chedid revient en force après sa dernière tournée en famille (père, frère et soeur). Vendredi 16 décembre 2016, il a présenté un single "Bal de Bamako", premier extrait de son album "Lamomali", dont la sortie est prévue en mars 2017.

Un album enregistré avec des musiciens du Mali

Une fois de plus, le guitariste-chanteur à la voix haut perchée sort des entiers battus par les vents des formats et du conformisme. Direction le Mali avec la formation d'un collectif inédit composé des musiciens maliens Toumani et Sidiki Diabiti.

Un premier titre funky

Le premier extrait dévoilé par -M-, "Bal de Bamako", est interprété en trio avec deux autres maliens la chanteuse Fatoumata Diawara et le rappeur Oxmo Puccino.

Un single dynamique, jouissif et forcément sous l'influence de la chaleur africaine.

L'album dont la sortie est programmée en mars 2017 sera mixé par Philippe Zdar.

La tournée débutera les 1er, 2 et 3 juin à Lyon, dans le cadre des Nuits de Fourvières.

Suivront trois dates à Paris à la Salle Pleyel (9-10-11 juin).

Puis Lille (18), Nantes (22), Bordeaux (23), Toulouse (24) et Rouen (29).

