Caen. Hockey sur glace : l'école de hockey de Caen se met sur son 31

Cette grande et belle famille de hockey se veut professionnelle, à l'écoute des enfants, disponible. Labellisée par la fédération française de hockey sur glace par sa qualité d'enseignement et sa structuration, démontre le professionnalisme et le savoir-faire de toute l'équipe.

Prêt? Partez!

Depuis cette année le baby-hockey a été créé, accueillant donc le bas-âge dans la formation. Au programme, jeux, découvertes, coordination. Pas besoin de savoir patiner pour commencer, "marcher par contre serait utile", Virgil Mariette (éducateur sportif). Pour l'école et d'après ses mots "sa position est de transmettre les valeurs du club aux enfants, notre bonheur c'est leur sourire, ce qui nous rend heureux".

Quand les petits deviennent grands

Ces éducateurs et les précédents ont vu bien des professionnels débuter. Notamment l'attaquant Alexandre Palis, Martin Ropert, Yoann Robert actuellement en division 1 (Les Drakkars de Caen). Dernièrement Tangui Gacquier du pôle espoir, qui vient de partir en équipe de France à l'âge de 17 ans.

Patin ok, protection ok

Une offre plus qu'alléchante nous dirait Jean de La Fontaine puisque l'école propose toute l'année 4 séances d'essais, de découvertes gratuites du hockey aux enfants entre 3 et 8 ans.

