Vos conditions de circulation dans l'Orne à 09h45 !

Du verglas et de la neige ce matin sur les routes... soyez prudents... le verglas n?est pas généralisé... il est présent par plaques... la neige est tombée cette nuit sur le Perche, mais aussi, sur les Pays d?Auge et d?Ouche....



Prudence sur RN 12 en particulier entre Hauterive et Le Mele sur Sarthe ou le verglas persiste....



difficultés de circulation sur l'axe L'Aigle, la Ferté Fresnel...



sur l'A 88 circulation sur une voie pour laisser libre le passage des engins de salage.



Les routes secondaires restent également difficile à la circulation.....



1 poids lourd est coincé par le verglas sur la RD 919 à la sortie de L'Aigle en direction de Glos la Ferrière

