Neige et gel : les ligues de Football de Basse-Normandie et du Maine, les districts de l'Orne, du Calvados, de la Mayenne et de la Sarthe reportent les rencontres prévues ce week-end !

Compte tenu des nombreux arrêtés municipaux et des conditions climatiques actuelles et à venir, la Ligue de Football de Basse-Normandie a décidé de reporter toutes ses compétitions de Ligue de ce week-end, à l'exception de deux rencontres de Coupe de Basse-Normandie Seniors prévues le 19 décembre 2010 :

Bretoncelle contre Berd'huis et le Pays Bellemois face à Argentan....



Report également de toutes les rencontres de foot du district du Calvados et de L'Orne, y compris les matchs en salle dans l'Orne, sauf le match entre St-Germain de la Coudre et la Chapelle Montligeon...



enfin la ligue du Maine, et les districts de la Mayenne et de la Sarthe, reportent également les matchs prévus samedi et dimanche....

