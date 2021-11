L'Agenda en Normandie : lundi 26 décembre

MANCHE

Demain, participez à un atelier cirque à Barfleur. Rendez-vous de 15h00 à 18h00 dans la salle polyvalente, rue des écoles. Cette année, l'école de Cirque Barba'Sousa est invitée pour faire découvrir, sous forme d'ateliers, les arts du cirque, jonglages et jeux d'équilibre. La présence d'un adulte est requise pour aider l'enfant dans sa découverte des différents ateliers. C'est gratuit sans réservation.

Ce samedi et pour la 8ème année consécutive, l'Association 3 A.E.S.T vous propose de passer le réveillon de la saint Sylvestre dans une ambiance Africaine. Rendez-vous à la salle des fêtes Salvador Allende de Saint-Lô à partir de 19h30, comptez entre 13 et 27 euros l'entrée. Plus d'infos au 02 33 55 40 83.

CALVADOS

La première édition de Honfleur Carnaval aura lieu du 23 au 25 juin 2017. En cadeau de Noël, les organisateurs proposent une journée ludique, où les participants auront un avant-goût de toutes les animations à venir. L'évènement de ce mercredi sera l'occasion de partager un moment exceptionnel entre Noël et le jour de l'an – au Marché de Noël de Honfleur... Plus d'infos sur honfleur-carnaval.com.

Dans la nuit de Samedi à dimanche, fêtez la nouvelle année en convivialité au Soubock à Cauville à quelques kilomètres de Caen. Animation Deejay et ambiance festive pour passer en 2017. Rendez-vous de 19h à 1h du matin route de Saint Lambert à Cauville. Plus d'infos sur soubock-evenements.com.

ORNE

Demain dès 14h30 rendez-vous au cinéma Normandy à Alençon pour la projection du film Swagger d'Olivier Babinet. Avec ce film on part à la rencontre de 11 jeunes vivant dans les cités les plus défavorisées de France, qui ne correspondent pas aux clichés véhicules par les médias traditionnels : ce ne sont pas des "racailles". Ils nous parlent de religion, d'école, d'intégration, de racisme, de vie de famille, d'amour et surtout d'avenir. Parce qu'une chose les réunit : ils ont des rêves plein la tête.

"C'est la panique dans l'atelier du Père Noël. Il manque un cadeau….Les lutins demandent de l'aide au Haras national du Pin pour trouver le cadeau idéal". Participez au spectacle équestre avec chevaux et poneys ces mercredi et jeudi de 14h à 17h au Haras. Vous commencerez par la visite guidée du Haras et de ses écuries, avant de rejoindre le manège couvert où s’est installé l’atelier du Père Noël, pour un spectacle inédit. Avant de terminer ce bel après-midi avec un goûter au Château du Haras, il se pourrait que le Père Noël arrive avec son attelage.