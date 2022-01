Sports ce soir

Football,

La 19ème journée de Ligue 2, débutée hier, se poursuit ce soir à 20h:

Dernière rencontre de l?année pour Laval, qui reçoit Troyes.

Des troyens promu ? et 10ème de Ligue 2 ? 4 points devant les mayennais ? les Tangos incapable de gagner à l?extérieur, qui n?ont pas d?autres choix à domicile que de s?imposer ce soir?

Egalement pour cette 19ème journée:

Le Mans, second de Ligue 2 ? reçoit Vannes, classé 17ème : ultime match disputé dans l?antique stade Léon Bollée, avec pour l?occasion : fanfare, animations de rue autour du stade, et feu d?artifice à la fin du match ! Pour l?occasion : de nombreuses places sont vendues à tarif promotionnel.

A partir de janvier : le Mans FC jouera au MMAréna.



Tennis de table : 8ème journée de Pro A, ce soir :

Argentan sera demain soir en déplacement à la Romagne.



Basket/ Eurocoupe : déplacement ce soir du Mans chez les allemands d?Oldeburg ; coup d?envoi à 20h.



Ce soir à 17h30: ce seront les « podiums sportifs » à Flers : traditionnelle cérémonie de remise de récompenses aux meilleurs athlètes flériens?

