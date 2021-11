Après une matinée sous la grisaille, des éclaircies reviendront cet après midi dans un ciel encore encombré de nuages... T° de 8 à 19°

On observait ce matin au thermomètre ....... 8°5 à Flers, 9°0 à Alençon, 10°0 à Mortagne, 10°3 à Argentan, 10°6 à L?Aigle,



Après les pluies de cette nuit, de larges éclaircies se développent au lever du jour, favorisant la baisse des températures et la formation de brumes, de bancs de brouillards et de nuages bas.



Après la lente dissipation de cette grisaille matinale, nous bénéficions d'un ciel variable dans lequel les nuages parfois menaçants peuvent donner, ici ou là, une petite averse de pluie. Ces nuages n'empêchent pas le soleil de développer des éclaircies, plus nombreuses à la mi-journée.



Les températures atteignent 16 à 18 degrés.

