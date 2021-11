Des chefs d'entreprises bas-normands aux Mondiaux Equestres aux Etats-Unis la semaine prochaine, avant que la région n'accueille ces jeux en 2014

Un pavillon « Normandie-France » à Lexington, Kentucky : C?est là où les jeux équestres mondiaux seront disputés à partir de la semaine prochaine.

Les jeux suivant, en 2014, seront organisés en Basse-Normandie : à Caen et entre le Haras du Pin et le Mont St Michel.

Et la semaine prochaine, une centaine de chefs d?entreprises équines et de l?agroalimentaire feront le voyage jusqu?à Lexington, dont les responsable de la Biscuiterie de l?Abbaye et des Cidreries du Perche.

