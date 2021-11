5 blessés dans un accidents près de Vire dimanche soir

5 blessés dont un grave, hier soir, vers 20h45, à St-Manvieu le Bocage près de Vire..... Une voiture a fait un tête à queue avant de percuter un véhicule qui arrivait en face et de terminer sa course dans un autre véhicule !

La conductrice avait tenté d?éviter de rentrer dans la voiture devant elle, qui a freiné brusquement.... toutes les victimes ont été transportées au centre hospitalier de Vire ....



Et deux automobilistes victimes de deux sorties de routes, dimanche matin, à St-Aubin d?Appenai et Joué du Bois. Le premier, 54 ans, avait 1,62 g d?alcool dans le sang.... le second, 23 ans, avait 0,72 g d?alcool par litre de sang... blessé il a été transporté à l?hôpital ...

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire