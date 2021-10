La quinzaine commerciale de la Ferté Macé jusqu'au 25 décembre

Jusqu'au 25 décembre, l’UCIA propose sa grande tombola de Noël avec une dotation plutôt alléchante : 4 000 € de bons d’achat dans les commerces participants ou encore 300 bouteilles de champagne. Ecoutez Sophie Lallemand, Présidente de l’Union commerciale de la Ferté Macé (Orne) au micro Tendance Ouest de Wilfried.

Quinzaine commerciale la Ferté Macé Sophie Lallemand Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Mercredi 21 décembre, c’est le marché de Noël qui investira le centre-ville de 14 h à 20 h, avec : plus de 80 exposants (artisanat, produits régionaux, jouets, idées cadeaux, associations), un manège pour enfants, le Père noël et ses mascottes pour distribuer des friandises, un cracheur de feu et un orgue de barbarie. La soupe des familles sera proposée sous le marché couvert. Le musée du Joue sera ouvert de 14 h à 17 h 30. Plus d'infos sur laferte-stmichel.fr