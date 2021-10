Alençon. Chambre de commerce "Portes de Normandie" : la délégation de l'Orne se met en place

Une nouvelle mandature de cinq ans débute dans les chambres de commerce et d'industrie (CCI), après un redécoupage territorial de leur implantation sur le territoire normand.

Redécoupage

Historiquement, le territoire de l'Orne était partagé en deux, avec d'un côté la CCI de Flers/Argentan, et de l'autre la CCI Alençon/L'Aigle. Lors de la redéfinition des territoires des CCI normandes, celle de Flers (Orne) a uni son destin avec les CCI de la Manche. Celle d'Alençon (Orne) a fondé la CCI " Portes de Normandie " avec sa consoeur d'Evreux (Eure).

Être proche des entreprises

L'ex-CCI d'Alençon est devenue la délégation ornaise de la CCI Portes de Normandie (présidée à Evreux par Eric Rouet) et Luc Van Ryssel, à la tête du groupe Matfer-Bourgeat à Longny-au-Perche, en a pris la présidence.

La nouvelle CCI Portes de Normandie compte 26.000 ressortissants, et on en dénombre 5.000 dans sa délégation ornaise. La nouvelle équipe doit gérer au mieux, après une baisse des dotations de l'Etat de 37 % sur 4 ans, et un non-remplacement de départs à la retraite. Il reste 30 agents sur la délégation ornaise, à Alençon, Mortagne et L'Aigle, dont la priorité sera d'être au plus proche des entreprises.

Les activités de la CCI

Le coeur de métier de la délégation de l'Orne de la CCI "Portes de Normandie" est tourné vers les entreprises, avec son centre de formalités, le suivi des porteurs de projets. Son activité inclut aussi le soutien aux unions commerciales, la formation (Ispa, l'ISF, l'ETPN, l'Irsap, les 3Ifa, etc) mais la CCI ce sont aussi: Silic'Orne Vallée, la Nuit de l'Orientation, Métiers d'Art Métiers passion, le festival Fil et Dentelle, et nouveauté en 2017: une rencontre de Start-Up à Alençon.

Un nouveau président

Luc Van Ryssel, 57 ans, Directeur Général du groupe Matfert-Bourgeat (200 salariés), président de l'Uimm Normandie, président de la commission "social" à l'Uimm national, en devient le nouveau président. Rencontre:

Alençon. Chambre de commerce "Portes de Normandie" : la délégation de l'Orne se met en place Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Dans l'Orne, une boutique-test pour relancer le commerce en centre-ville

Orne: la Silic'Orne Vallée à Alençon consacrée aux technologies numériques