la contestation sur la réforme des retraites prend de l'ampleur avec l'entrée dans le conflit des lycéens....et l'organisation de nouvelles manifestations dans l' Orne, dès ce vendredi ! .....pendant

La contestation contre la réforme des retraites ... suite ... et pas fin......



L?intersyndicale est bien décidée a occuper le terrain et programme une série de manifestations......



En attendant la journée nationale de demain samedi.....



Une manif est organisée ce vendredi midi, place Lagmadelaine à Alençon..... avec une action surprise.....



D?autres rassemblements, lundi, à 12h devant le conseil général de l?Orne, puis le lendemain, pour une action départementale, à 11h rassemblement sur le boulevard Koutiala toujours à Alençon ......



Hier ce sont les lycéens qui sont allés manifester..... à la Ferté Macé, à Domfront, Mortagne au Perche, Argentan.... quelques 600 jeunes, ont été comptés dans ces différentes manifs..... le plus gros battaillon à Argentan.... 250 jeunes et une bonne centaine de cheminots et salariés......



Hier, 11 lycées ornais ont été perturbés !



On devrait retrouve les mêmes perturbations dès ce vendredi matin... avec un blocage total à Jean Guéhénno à Flers et la poursuite du blocus pour une 4ème journée au lycée agricole de Sées.....



A Margueritte de Navarre à Alençon, une réunion de vie lycéenne est programmée en matinaé....



A Caen, la fac de lettre est bloquée... après un vote des étudiants hier....



Ce vendredi matin, depuis 7h, des membres de la Cgt bloquent le dépôt de carburant de Caen avec une trentaine de voitures....



Pas de quoi rassurer les automobilistes.... les files de voitures s?allongent sur le pistes des stations services......... il y a bien des pénuries momentanées, assurent les gérants de station, du à l?afflux inhabituel d?automobilistes... la préfecture de l?Orne, affirme qu?il n?y a pas de risque de pénurie pour le moment !



Sur les lignes Sncf, amélioration du trafic en Basse Normandie.... 1 train sur 2 v ce vendredi sur la ligne Paris Granville.... et des Ters remplacés par des bus....

