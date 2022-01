L'opération a duré sept heures. L'équipe chirurgie de la main du CHU a posé 400 points de suture sur la main gauche d'une patiente. Le 7 octobre dernier, cette dernière s'était fait broyer la main dans une collision entre un tracteur et un autobus, sur un rond-point à Carpiquet. Elle devra attendre trois semaines avant de voir les fils de l'opération retirés et un an pour témoigner de l'efficacité de l'intervention.



