85% des chiens et chats recevront un cadeau pour noël !

C'est une étude réalisée par le site animauxrelax.com, site de comparateur d'assurances pour chats et chiens, qui révèle que près 9 français sur 10, propriétaire d'animaux, gâteront leurs bêtes à poils !



86% de chiens, et 84% de chats pour être précis, vont pouvoir espérer un cadeau cette année à noël ! Un cadeau dont le budget oscille entre 5 et 15 euros pour 54% des propriétaires. Seuls 3% à 4% vont au-delà des 30 euros.



LIRE AUSSI : Un chien s'allonge sur sa maitresse pour la protéger des flammes lors d'un incendie



L'enquête révèle aussi un autre chiffre : 11% des Français ont déjà offert un animal de compagnie à un proche pour noël.



82% se disent en revanche choqués du procédé.



LIRE AUSSI : 8 ans après sa disparition, ils retrouvent leur chienne "Noisette" pour noël.