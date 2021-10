Corrida de Noël ce dimanche à Carentan-les-marais

La corrida de Noël est un événement sportif qui a lieu tous les ans avant Noël. Plusieurs courses pour toute la famille dans la bonne humeur, aux couleurs de Noël.

Les licenciés en athlétisme peuvent participer et les non-licenciés également, sous réserve de produire un certificat médical datant de moins d'1 an et autorisant la course à pied. Il y a plusieurs courses pour les enfants dont le challenge Crédit agricole et une grande course à 11h15 pour les ados et adultes nés au plus tard en 2001.

Cette année il y aura aussi une marche nordique au profit du téléthon à 9h30.

Les inscriptions se font en avance auprès du service des sports de la mairie de Carentan les marais à la mairie ou au 02 33 42 74 31. Il est possible de s'inscrire sur place mais les frais d'inscription seront augmentés de 2€ (soit 5€pour la marche nordique et 7€pour la grande course).

Retrouvez toutes les informations sur carentan.athle.com

Ecoutez Mickael Montigny, directeur du service des sports , nous présenter cette animation: