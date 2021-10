Caen. Calvados: 50 postes à pourvoir dans le numérique

Que ce soit en Normandie ou ailleurs dans le monde, peu de secteurs sont actuellement aussi dynamiques que celui du numérique, sur le marché de l'embauche en cette fin d'année 2016. Dans le Calvados, pas mois de 50 postes sont actuellement à pourvoir, rien que sur les registres de Pôle Emploi. 25 dans la Manche et 14 dans l'Orne.

Des informaticiens "couteaux suisse"

Wanted! Les profils multitâches sont très recherchés. "Clairement, la tendance actuelle est à la recherche de personnes polyvalentes dans ce domaine, précise Marion Lemeray, conseillère placement Pôle Emploi à Saint-Lô. Les entreprises recherchent des couteaux suisses, dans la mesure où le tissu économique local est largement composé de très petites, petites et moyennes entreprises et qu'il n'y a souvent qu'un seul, voire deux postes consacrés à l'informatique dans ces structures".

La personne recrutée peut alors aussi bien être amenée à devoir développer un réseau interne que le site internet de l'entreprise, ou changer des pièces dans la tour d'un PC. Les formations souvent spécifiques peuvent alors apparaître en décalage avec les besoins du marché du travail. La capacité d'adaptation du candidat choisi sur un poste peut vite s'avérer être sa qualité première.

Pour répondre à ce problème, des initiatives ont été lancées sur les territoires, à l'image de la Manche Open School à Granville et Saint-Lô. "Sa première vocation, c'est de prouver qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bac S pour s'orienter vers l'informatique, et la seconde, c'est de proposer des modules de formation en phase avec les besoins concrets du terrain", présente Yannick Seiller, son président. 80 % des élèves de la première promotion ont trouvé un boulot dans les six mois qui ont suivi la sortie de formation.

Agenda. Tchat en ligne sur Tendanceouest.com avec Pôle Emploi, le vendredi 9 décembre 2016 de 12h-14h. Posez vos questions. On vous livre les bons plans du Web, pour trouver un emploi.

