Ils sont là depuis 8h30 et vont se relayer avec d'autres équipes jusqu'à 19h. Ce samedi 3 décembre 2016, ces trois bénévoles interpellent avec bienveillance les clients du Carrefour de la Vatine à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).

"C'est une collecte de jouets organisée par la Croix Rouge de Rouen", expliquent-ils aux passants. Beaucoup s'arrêtent à l'aller pour prendre le flyer, et presque autant refont une halte au retour après leur passage en caisse pour déposer un cadeau dans les chariots qui servent à faire la collecte.

200 enfants au Noël de la Croix-Rouge

"Les gens sont très sollicités, et pourtant ils restent très généreux", remarque Catherine, bénévole. A vue d'oeil, la poupée Barbie gagne le concours du jouet le plus offert. "Il en faut pourtant pour tous les goûts et pour tous les âges, alors vraiment tous les dons sont les bienvenus", sourit-elle.

Cette collecte est destinée aux 200 enfants de 0 à 14 ans qui participeront à l'arbre de Noël de la Croix-Rouge le 17 décembre à la Halle aux Toiles de Rouen (Seine-Maritime). "Ce sont des enfants qui sont assez mobiles, qui vont de foyers en hôtels, qui n'ont pas de maison fixes, explique Catherine, qui participe à l'opération pour la deuxième année. Il leur faut donc des jeux adaptés à cette situation, pas trop encombrants."

Jouets neufs ou d'occasion

Autre type de collecte en vogue : les jouets d'occasion. Plutôt que de jeter un jeu dont on ne sert plus, pourquoi pas le donner ? L'Agnel, la monnaie locale du grand Rouen, propose par exemple jusqu'au 18 décembre une collecte de jouets neufs et d'occasion, en partenariat avec le café Gribouillis et chocolat à Rouen (Seine-Maritime).

Plus discrète mais aussi efficace, Bénédicte Vaussy, ancienne représentante des parents d'élèves à l'école Pouchet organise pour la deuxième année une collecte les jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2016 avec quatre autres parents. Les jouets seront ensuite redistribués par la Banque Alimentaire aux familles dans le besoin.

"L'apprentissage de la solidarité"

"J'y vois aussi une immense vertu éducative pour les jeunes, souligne cette maman. Donner un jouet à un enfant de son âge qu'on ne connaît pas, pas seulement parce qu'on ne s'en sert plus mais aussi parce qu'on sait qu'il en a besoin, c'est l'apprentissage de la solidarité."

L'an dernier Bénédicte Vaussy et son équipe ont collecté 248 jouets et livres. Un atelier de sensibilisation à la solidarité est organisé en parallèle pendant le temps périscolaire. Pour que tout cela soit bien cohérent.

Collecte de jouets neufs par la Croix Rouge samedi 10 décembre 2016, Carrefour de Tourville-la-Rivière. Collecte de jouets au local de l'Agnel au 82 rue de la République à Rouen, ou chez Gribouillis et chocolat au 3 rue de l'Hôpital.

