Saint-Étienne-du-Rouvray. En Seine-Maritime, une voiture vient percuter trois maisons, les occupants en fuite

Les habitants de la rue des Fusillés, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), ont eu droit à un réveil brutal dimanche 4 décembre 2016. À 23h30 ce soir-là, une voiture vient percuter très violemment les clôtures de trois pavillons, aux 5,7 et 9 de cette rue.

Un paysage de chaos

La violence du choc est telle que la voiture se retourne et s'immobilise sur le flanc. Les habitants sortent alors de leurs maisons et voient deux individus prendre la fuite en courant. La police est alertée. Sur place, elle découvre un paysage de chaos. Les câbles téléphoniques dans la rue jonchent au sol, les débris encombrent la route, la voiture est immobilisée. Cette dernière a été mise à la fourrière. Elle avait été signalée un peu plus tôt dans la journée, dans le secteur du Château Blanc, pour un refus d'obtempérer.

L'enquête est en cours pour retrouver les deux suspects.

