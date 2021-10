L'Agenda en Normandie : lundi 12 décembre

MANCHE

Dimanche, participez à une après-midi festive avec diverses animations en attendant l'arrivée du Père Noël à Sainte Mère Eglise. Au programme : Spectacle de magie, apparition du Père Noël par Maryline la Magicienne, distribution de friandises à tous les enfants et chocolat chaud offert.

Dimanche, les échassiers viennent déambuler dans les rues de Saint-Lô. Venez à la rencontre de ces créatures extraordinaires, venues tout droit du pays du Père Noël de 15h30 à 18h30.

Dimanche toujours dès 15h assistez au défilé et à l'arrivée du Père Noël avec distribution de bonbons à Carentan-les-Marais.

CALVADOS

De vendredi à dimanche c'est le marché de Noël à Bayeux. Un village de Noël gourmand et ludique... producteurs et commerçants vous invitent à partager leur savoir-faire et à profiter des nombreuses animations qui rythmeront l'événement. C'est en soirée vendredi et toute la journée samedi et dimanche avec Bayeux-shopping.

Samedi, rendez-vous Place Bouchard de 14h30 à 18h30 pour une animation pour enfants : Les P'tits voyages de Lalie. Dans sa caravane, Lalie vous transporte dans ses univers de couleurs et de paillettes en quelques coups de pinceaux magiques. Retrouvez également d'autres ateliers et animations pour petits et grands. Animations proposées par les Vitrines de Caen.

ORNE

Jusqu'au 1er janvier, dès la tombée de la nuit, venez découvrir le bourg de La Sauvagère superbement illuminé, l'église, le lavoir, la MARPA,.. vous en mettront plein les yeux ! Restauration prévue sur place.

Découverte INOUÏS du Printemps de Bourges 2016, les 5 Normands de GRAND PARC sont en concert afterwork à La Luciole à Alençon ce vendredi. C'est comme un Massive Attack sous spleen et totalement envoûtant, dont la sauvagerie poétique nous fait saisir l’intime avant la grandeur. Une soirée détonante.