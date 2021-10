Rouen. Football : Quevilly Rouen verra les 32ème de finale de la Coupe de France

Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) va continuer son parcours en Coupe de France. En effet, samedi 3 décembre 2016, le club Normand s'imposait sur la pelouse de l'Ernéenne (Mayenne) 3-0. Le club verra donc les 32ème de finale.

La hiérarchie respectée

Les cinq divisions d'écart entre les deux équipes auront donc été fatal pour le petit club de Mayenne qui évolue en Division Régionale d'Honneur. Malgré la différence de niveau sur le papier, les locaux parvenaient à rester à 0-0 jusqu'à la mi-temps.

Il faudra attendre la 51ème minute pour que les joueurs de l'agglomération rouennaise trouvent le chemin des filets par Taufflieb sur un face-à-face avec le gardien bien maîtrisé 1-0.

Les joueurs de Manu Da Costa poussent et seront logiquement récompensés à la 76ème minute par un second but sur corner de la tête de William Sery 2-0.

Les Rouges et Jaunes clôtureront la marque à la 90ème minute sur un 3ème et dernier but de Cédric Jean-Etienne 3-0.

Quevilly Rouen Métropole reprendra le chemin du championnat de National vendredi 9 décembre 2016 avec un déplacement sur la pelouse de Marseille Consolat.

