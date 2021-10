La bataille d'Austerlitz reconstituée par des férus d'histoire

"Nous avons ici des figurants venus d'Autriche, de France et de Russie, mais aussi de Belgique, d'Italie, de Pologne et d'autres pays", a déclaré à l'AFP le président de l'association organisatrice, Miroslav Jandora.

"Chaque année, nous reconstituons une partie concrète de la bataille. Cette année, c'est le combat pour le plateau du Pratzen (Prace en tchèque), crucial pour le sort de la bataille", a-t-il ajouté.

Napoléon a été une nouvelle fois incarné par l'acteur américain Mark Schneider, tenu pour un sosie de l'empereur français.

"Il n'y a pas de doute que l'armée française sortira à nouveau victorieuse, cet après-midi", a-t-il dit à l'AFP, avant de faire l'éloge de ce qui était à ses yeux "la plus grande victoire de Napoléon".

La bataille d'Austerlitz, surnommée la "Bataille des Trois Empereurs", opposa Napoléon Ier (qui fêtait le premier anniversaire de son couronnement) à François II (empereur d'Autriche) et Alexandre Ier (empereur de Russie).

La bataille, qui a duré environ six heures, a coûté à la Grande Armée de Napoléon environ 1.500 tués et plus de 7.000 blessés. L'armée austro-russe a perdu quant à elle quelque 19.000 tués, blessés et disparus.

La bataille d'Austerlitz fut suivie du traité de Presbourg (aujourd'hui la capitale slovaque Bratislava), le 26 décembre de la même année.

