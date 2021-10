Rouen. François Hollande renonce à un nouveau mandat : les réactions en Normandie

François Hollande s'est exprimé en direct à la télévision depuis le palais de l'Elysée, jeudi 1er décembre 2016 à 20h. Le président de la République a annoncé qu'il renonçait à briguer un second mandat. "J'ai décidé de ne pas être candidat au renouvellement de mon mandat", a déclaré le chef de l'Etat.

Ci-dessous, l'allocution du président :

Les élus et personnalités politiques de Normandie ont rapidement réagi sur les réseaux sociaux. Stéphane Travert, député PS de la Manche et soutien d'Emmanuel Macron, sera l'invité de la rédaction de Tendance Ouest à 8h vendredi 2 décembre 2016.

Pour le président de la région, Hervé Morin, patron du Nouveau Centre, c'est "un constat d'échec historique de François Hollande qui n'était même plus en situation de se confronter aux suffrages des militants". Il voit dans le silence de Manuel Valls ces derniers jours "la révélation que François Hollande ne serait pas candidat".

Cela démontre 1 constat d'échec historique de @fhollande qui n'était même plus en situation de se confronter aux suffrages des militants 1/2 — Hervé Morin (@Herve_Morin) 1 décembre 2016

Le député Les Républicains de la Manche Philippe Gosselin estime que "le combat Valls/Macron débute" et que "la droite et le Centre devront jouer finement et intelligemment".

#Hollande.Départ annoncé donc. Le combat #Valls #Macron débute!

La droite et le Centre devront jouer finement et intelligemment! Vraiment ! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 1 décembre 2016

Pierre Bihet, élu du Cotentin et ancien conseiller départemental, estime que cette annonce était "courageuse et digne". "C'est la décision qu'il fallait prendre pour préserver une chance pour la gauche et éviter pour lui même une humiliation". Il avait quitté le PS il y a deux ans pour des raisons locales mais ne regrette pas son choix.

Par delà la dignité de @fhollande ce soir l'erreur majeur de son quinquennat est et restera @manuelvalls. — Pierre Bihet (@PBihet) 1 décembre 2016

Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, salue la lucidité de François Hollande.

Lucidité et responsabilité @fhollande ne se présentera pas ouvrant les champs du possible aux nombreux prétendants aux prochaines primaires — Nathalie Goulet (@senateur61) 1 décembre 2016

Il y a urgence, pour le maire communiste de Dieppe, également conseiller régional, Sébastien Jumel :

#Hollande : un renoncement de plus après 5 ans de renoncements. Urgence d'une vraie gauche ! — Sébastien Jumel (@sebastienjumel) 1 décembre 2016

"Décision courageuse" estime Sébastien Fagnen, conseiller départemental PS de la Manche, qui retient notamment la stature d'homme d'Etat de François Hollande.

.@fhollande, par sa décision digne et courageuse, démontre ses qualités d'homme d'État. Un acte majeur dans l'histoire de la Ve République. https://t.co/SfJYap2mai — Sébastien Fagnen (@sebastienfagnen) 1 décembre 2016

Une sortie également respectée par Philippe Bas, président Les Républicains du Conseil départemental de la Manche.

La sortie d'#Hollande est digne et respectable, mais l'émotion du #president n'efface pas son échec, qui a gravement affaibli la #France. — Philippe Bas (@BasPhilippe) 1 décembre 2016

