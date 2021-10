Tous les soirs, entre 16h et 20h avec Mickaël et Morgane, trouvez le code à quatre chiffres, et remportez vos cadeaux!



C'est le 6ème code de la saison. Si vous le trouvez, vous gagnez :



- Votre bon d'achat de 150 € offert par votre centre Leclerc Agneaux qui fête son 11ème anniversaire

- Votre véritable pull marin St-James d'une valeur de 99 € (marine et écru, 100% laine) pour porter fièrement les couleurs de la Normandie !

- NOUVEAU : Le DVD du nouveau StarWars !



Inscrivez-vous par SMS en envoyant GENERATION, au 7 11 12 (0.50€/SMS)