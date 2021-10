En Finlande, on roulera bientôt au gras de jambon

Une firme pétrolière finlandaise a fait une découverte particulière. Les graisses de cuisine, en particulier celle du jambon, pouvaient être transformées facilement en biocarburant pour les voitures.



Depuis des années déjà, beaucoup tentent de développer de nouveaux carburants pour préserver les réserves limitées et la planète. Ici en Finlande, la production de biocarburant se fera désormais en utilisant les graisses de cuisine. Une compagnie pétrolière a décidé d'installer des conteneurs près des centres commerciaux et des habitations, afin de recueillir les graisses et huiles de cuisson usagées. Les graisses sont ensuite transformées en biocarburant.



D'après les professionnels du pétrole, la graisse rendue par un seul jambon permettrait à une voiture de faire en moyenne 3 kilomètres. De plus, ce carburant produit 80% de gaz à effet de serre en moins comparé à un carburant classique.



Si l’efficacité du projet est prouvée, celle-ci aimerait l’exporter... Ça risque de sentir bientôt le rôti sur les routes !