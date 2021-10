Lucas, 16 ans, champion du monde de FIFA 17, gagne sa vie en jouant aux jeux-vidéo

Enfin : un français soulève de nouveau depuis 1998 une coupe du monde de football... Un évènement que lui-même n'avait pas vécu. Lucas est le nouveau champion du monde de football eSport sur Fifa17.



Il a gagné la finale du tournoi Fifa 17 de l’Electronic Sports World Cup. Un exploit qui a permis à Lucas de lancer sa carrière, au sein de l'équipe du PSG e-sport. Pas de crampon, pas de pelouse, mais un maillot comme les vrais footeux, Lucas est devenu joueur professionel de jeux-vidéo. Il a acquis son titre de champion du monde au terme de quatorze matchs, dont une finale qu'il remporte 5-1 face à un russe réputé très bon. Près de 3000 compétiteurs rêvaient de ce titre, mais c'est Lucas qui l'a décroché.



LIRE AUSSI : À Rouen, j'ai testé pour vous... le tournoi de rétrogaming sur bornes d'arcade



Il est désormais sous contrat, comme un vrai joueur de football. Et le président du e-sport PSG est le président du vrai PSG. Nasser Al-Khelaïfi a délivré un message à Lucas : "tu sais que tu es ici pour gagner !"



Elève en 1re S à Beauvais, Lucas garde toutefois la tête sur les épaules. Maintenant qu'il est la recrue du club e-Sport PSG, ce nouveau statut impose une exigence mais pour lui, « ça reste un jeu. J'ai peut-être un peu plus la pression qu'auparavant mais le jeu vidéo et le football restent avant tout une passion». Du temps oui, mais pas tout son temps.



Il dit vouloir terminer ses études et obtenir son bac avant de lancer sa carrière à plein temps. Il continue donc "l'entraînement" quotidien classique, de "seulement" 2 à 3 heures derrière sa console. Il a des amis, une petite amie, et compte les garder !



LIRE AUSSI : Rouen: elle vole deux jeux vidéos FIFA 2017 à la Fnac



Son exploit lui a permis de remporter 8000 dollars pour avoir remporté le trophée, plus une prime de la part du PSG.