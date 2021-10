Après une matinée grise, le soleil s'installe pour cet après midi sur l'ensemble de nos régions... T° de 2 à 8°

Météo France relevait ce mercredi matin...... 1°7 à L?Aigle et Mortagne au perche.... 2° à Argentan et à Flers, 2°3 à Alençon,



Après une matinée grise, le temps s'améliore pour la mi-journée avec l'arrivée de belles éclaircies par l'est. Elles sont toutefois gâchées par le vent bien senti de nord-nord-est qui empêchera le thermomètre de dépasser les 8 degrés cet après-midi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire