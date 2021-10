Après L'amour est dans le pré et les calendriers nus, les agriculteurs normands s'offrent un concours de beauté! En fait, l'affaire n'est pas neuve puisque le concours existe depuis 2014 mais cette année, il prend une envergure particulière avec plus d'une centaine de prétendants au titre de "Mister Agri 2017" et à peine moins de candidates pour celui de "Miss Agri 2017".

Les Normands bien présents

Ils s'appellent Elvis, Greg, Marc-Antoine, elles se nomment Hélène, Deborah ou Katia, Ils sont une petite dizaine de Normands à tenter leur chance sur le réseau social. Parmi eux, Damien 24 ans, de Saint Loup, dans le Sud Manche, fait le buzz : il est le chouchou des internautes avec déjà plus de 800 mentions "j'aime", gage de qualification pour la finale.

Un vrai Jury pour élire les plus beaux paysans

Facebook n'est en fait que la porte d'entrée du concours. Dans chacune des catégories, les 20 participants ayant reçu le plus de "j'aime" seront retenus pour passer devant un jury de cinq personnes parmi lesquels on retrouve des journalistes et une "vraie miss", dauphine de Miss Franche comté. Le verdict sera rendu le 17 décembre 2016.

Pour voter pour les Normands, rendez-vous sur la page du concours.

> Bonus audio. L'interview d'Alexia, originaire de Haute-Saône, missAgri 2014. C'est elle qui organise le concours cette année :

