Caen. Au CHU de Caen, des étudiants simulent l'accouchement

Un bébé de 700 grammes vient tout juste de naître. Ses cris sont étouffés par sa détresse respiratoire. Deux internes en médecine s'agitent pour trouver une solution dans l'urgence. "Il faut une intubation", lance l'un d'entre eux. De l'autre côté de la vitre, flanqués devant des écrans et observant le rythme cardiaque du nourrisson, plusieurs enseignants reportent minutieusement leurs faits et gestes. Bienvenue dans l'univers du centre de simulation du CHU de Caen, flambant neuf, inauguré lundi 28 novembre 2016.

Les mannequins respirent

"Notre objectif avec un tel dispositif est clair : mettre l'élève en situation avant ses premiers gestes sur un vrai patient, explique Mathilde Leport, docteur en pédiatrie. Et l'idée n'est pas de le mettre en échec, mais bien de l'inciter à choisir la bonne option, au bon moment". La montée d'adrénaline, conjuguée à la reproduction fidèle des quatre salles et à la sophistication des mannequins qui pour certains simulent la respiration, poussent les étudiants à faire de leur mieux.

"Nous les faisons travailler en salle pendant dix à quinze minutes, avant de se retrouver pour débriefer ensemble des soins apportés", présente Clément Buléon, anesthésiste-réanimateur et responsable opérationnel du centre de simulation. Auparavant, depuis 2009, les étudiants travaillaient sur un centre moins complet, avant l'avènement de cette plate-forme de 280 m2 née d'une collaboration entre le CHU et l'Université de Caen. Pas moins de 500 étudiants en santé sont directement concernés (anesthésie-réanimation, pédiatrie, obstétrique, néonatologie, médecine d'urgence, annonce d'une mauvaise nouvelle et formation in-situ).

