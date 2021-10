Rouen. Seine-Maritime : prison ferme pour les trafiquants d'héroïne de Grand Quevilly

Deux frères, Jérôme et Christophe Hannier, âgés respectivement de 47 et 52 ans, sont jugés pour avoir acquis, détenu, transporté et vendu plusieurs kilos de résine de cannabis ainsi que de l'héroïne et de la cocaïne entre le 1er Juin 2015 et le 22 Novembre 2016 au Grand Quevilly.

Écoutes téléphoniques et surveillance

Grâce à des renseignements anonymes, la police prend connaissance d'un trafic de stupéfiants au domicile d'un des prévenus, psychologiquement fragile et apparemment docile.

Une surveillance de ce domicile et des écoutes téléphoniques confirment les allées et venues des clients, attendant sur un parking.

Un coffre avec 11.400 euros

Après l'interpellation des trois compères, on constate que l'appartement servait de lieu de stockage de la drogue. On y découvre aussi un coffre-fort contenant 11400 euros, le fruit de la vente des produits illicites.

" Le revenu moyen était de 1500 euros par mois," reconnaît l'auteur principal des délits, qui reconnaît les faits et cherche à disculper ses acolytes. Pour le Ministère Public, " il y a là grave atteinte à la santé publique".

La défense des prévenus affirme que " ce n'était pas un réel trafic de stupéfiants".

Déclarés coupables et condamnés

Ils sont néanmoins déclarés coupables et condamnés à trente mois de prison ferme dont six avec sursis pour J. Hannier, et dix mois dont six avec sursis pour son frère, C. Hannier, assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans et saisie des comptes bancaires. Le troisième larron est, lui, condamné à sept mois de prison entièrement assortis du sursis.