Une ONG inquiète d'un éventuel déclassement du Mont-St-Miche par l' Unesco à cause de 3 éoliennes

Le déclassement possible par l?Unesco, du Mont St-Michel au patrimoine mondial de l?humanité, inquiète une ONG, « Europa Nostra » qui regroupe plus de 250 associations du patrimoine en Europe... Un projet de 3 éoliennes à Argouges, a reçu le feu vert de la préfecture des la Manche ....pour l?ONG, ces machines hautes d?une centaine de mètres « dégraderaient un paysage immuable et unique ».... L?Unesco prendra une décision en juin prochain....

