Rouen. Primaire à droite : A Rouen, reportage dans la peau d'un bénévole

"Où avez-vous voté la semaine dernière ? Dans quel bureau ?" Cette question, Jean-François Bures, Vice-Président LR du département de Seine-Maritime et Pierre-Antoine Sprimont, conseiller municipal de l'opposition à Rouen (Seine-Maritime), bénévoles lors de l'élection de la primaire de la droite et du centre, la posent à chaque électeur qui arrive à la Halle aux Toiles. ce dimanche 27 novembre 2016 dans le cadre du second tour de la primaire de la droite et du centre.

Le bâtiment accueille une trentaine de bureaux de vote, soit près de 40% du total des bureaux de la ville.

Deux grandes salles supplémentaires

"La semaine dernière, l'affluence était telle que certains électeurs ont attendu 1h30 avant de pouvoir glisser leur bulletin dans l'urne, raconte pierre-Antoine Sprimont. Pour ce second tour, la mairie nous a mis à disposition deux grandes salles supplémentaires, à deux étages différents. La fluidité est vraiment sans comparaison."

Difficile de comparer à dimanche dernier

En revanche, il est devenu désormais difficile de savoir si la fréquentation des bureaux de vote est plus importante que la semaine dernière. "Dimanche dernier à 11h, il y avait une affluence record qu'on ressent moins ce matin, selon Jean-François Bures. Mais entre la nouvelle organisation qui répartit mieux la foule entre les salles, et le fait que les électeurs aient peut-être décalé l'horaire de leur vote pour éviter de faire la queue, c'est très difficile de savoir à vue de nez s'il y a plus ou moins de monde que la semaine dernière".

Quant à la volatilité de l'électorat, elle est réelle Jean-François Bures : "Mon ressenti : un électeur sur trois n'était pas venu voter la semaine dernière." De quoi maintenir le suspense pour les résultats après un premier tour surprise…

Une nouvelle organisation qui satisfait

Les électeurs expriment eux aussi leur satisfaction liée à cette nouvelle organisation. "La semaine dernière j'ai attendu un quart d'heure sous la pluie ! C'est quand même étonnant que la mairie n'ait pas mis à disposition dès le premier tour le nombre de salles nécessaires", se plaint une électrice.

Ce à quoi répond Pierre-Antoine Spirmont, indulgent : "Je crois sincèrement qu'elles n'étaient pas disponibles, et vous voyez ce week-end, on les a obtenues, c'est déjà bien !" Avec tout de même un petit regret : "Il y a moins de queue, mais moins d'ambiance aussi !"

