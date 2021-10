10 jours après la disparition de Joackim Lebreton, jeune ornais de 22 ans, à Caen, l'enquête ne progresse pas

10 jours après la disparition de Joackim Lebreton, 22 ans, à Caen en marge d?une soirée d?anniversaire avec des amis, l?enquête ne progresse plus.

Le jeune homme, originaire d?Exmes près d?Argentan, avait entrepris de regagner seul l?appartement d?un ami chez qui il devait passer la nuit....

Depuis, il n? a plus donné de nouvelles... les recherches dans le bassin St-Pierre de Caen et le fleuve de l?Orne sondés la semaine dernière par les sapeurs pompiers plongeurs, sont restées vaines.... l?engagement d?une équipe cynophile n?a pas donné plus de résultats..... L?attente est des plus angoissante pour la famille, les proches, les amis....

les policiers n?ont pas d?éléments nouveaux pour faire progresser l?enquête....

Samedi après midi, quelques 250 personnes avaient participé à une marche en distribuant des avis de recherche pour susciter l?apport de témoignages.... sans plus de résultats pour le moment

