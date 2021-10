Quatre jeunes de Flers (Orne) et deux seniors du CLIC (Centre local d'information et de coordination) du Bocage ont présenté leur court-métrage samedi 19 novembre 2016, sur le thème de la sécurité routière en direction des seniors, lors de la journée des jeunes des Rencontres des Passeurs d'images au " 104 ", établissement artistique et culturel à Paris.

Tous ont assisté à la diffusion d'autres courts-métrages et participé à des débats et ateliers (filmer et monter avec une tablette; du documentaire à la fiction: comment donner la parole aux habitants des quartiers grâce à la pratique du cinéma...).

Le court-métrage

Sur un tapis de jeu, voitures et motos filent à toute allure. Les générations s'affrontent, les rôles s'inversent mais personne n'est gagnant…

Ce film d'animation a été réalisé en février dernier dans le cadre d'un atelier vidéo intergénérationnel. L'objectif de ce projet était de mobiliser adolescents et seniors sur des questions de prévention routière mais aussi de favoriser la rencontre et les échanges entre les jeunes et les adultes afin de lutter contre les préjugés et les stéréotypes.