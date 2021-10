Semaine européenne de la réduction des déchets à Alençon

Du lundi 21 au samedi 26 novembre 2016, la communauté urbaine d'Alençon participe à la semaine européenne de la réduction des déchets. À cette occasion, les associations alençonnaises concernées ouvriront leurs portes au public :

l’association REVIVRE le jeudi 24 à 14 h 30

le Collectif d’urgence le vendredi 25 à 10 h et 14 h 30

l’atelier féminin du Collectif d’urgence le samedi 26 à 14 h 30.

Une conférence sera aussi organisée jeudi 24 novembre . Retrouvez le programme complet sur www.ville-alencon.fr

A cette occasion, il y a un jeu de piste organisé pour les enfants dans le centre-ville d’Alençon jusqu'au 5 décembre 2016, sur le thème de la prévention des déchets.

5 panneaux vous informeront sur les gestes de prévention et les actions réalisées sur le territoire de la CUA. Les thèmes sont “La collecte et le traitement des déchets”, “La réduction des déchets de l’activité économique”, “Réemploi, réutilisation, réparation”, “Valorisation des bio-déchets” et “Prévention des déchets”

Ces panneaux vous permettront de répondre à un questionnaire pour tenter de gagner des bons d’achat Shop’in Alençon et autres lots.

Ce questionnaire est à retirer à l’office de tourisme de la CUA, Maison d’Ozé, place de la Magdeleine (début du parcours) ou au service Déchets ménagers, 9 rue Alexandre 1er. Il devra être déposé complété à l’Hôtel de Ville, place Foch.

Ecoutez Francis Aïvar, maire de Valframbert et vice-président de la communauté urbaine d'Alençon en charge de la gestion des déchets et des transports, nous parler de cette semaine: