Présentée à l'automne 2013 au Trianon Transatlantique, la chanteuse canadienne Lisa LeBlanc revient sur cette scène avec de nouvelles compositions. Elle sera en concert à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) ce vendredi 25 novembre à 20h30.

Meilleures ventes ITunes au Canada

Après la sortie de son premier album en 2012, la chanteuse a connu un succès fulgurant. Elle se classe rapidement au premier rang des ventes de IT unes Canada avant de s'exporter en France grâce à son album francophone inspiré par la culture Cajun, récompensé par le prix France Inter/ Télérama.

Un album en anglais, inspiré de ses voyages

Avec son troisième album Why you wanna leave, Runaway queen, elle revient à la langue de Shakespeare qui résonne plus naturellement avec ses inspirations folk, rock, blues et bluegrass. Elle signe des mélodies savoureuses, accompagnée à la guitare et au banjo.

Ce nouvel album s'inspire de ses voyages : il s'agit autant d'une introspection que d'une porte ouverte sur le monde. Elle y parle à la fois de ses émotions et de ses rencontres, signant ainsi un nouvel opus sensible qui n'est pas dénué d'humour comme en témoigne son titre Could you wait till i had my coffee.

Vendredi 25 novembre à 20h30. Trianon transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 9 à 18€. Tél 02 35 73 95 15

A LIRE AUSSI.

Poète et musicien, Leonard Cohen s'éteint à 82 ans

Leonard Cohen a fait ses adieux dans un dernier album comme Bowie

La guerre des drones des Etats-Unis dénoncée dans un documentaire

Marion: vingt ans après sa disparition, Agen n'oublie pas

Médecins du Monde : en Seine-Maritime, "le département ne remplit pas sa mission"