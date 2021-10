Cherbourg. Manche, Calvados, Orne. Vents violents : 114 interventions des pompiers

A 7 heures, dimanche 20 novembre 2016, les Services départementaux d'Incendie et de Secours faisaient le point chacun dans leur département de la Manche, du Calvados et de l'Orne, d'une nuit particulièrement agitée à cause des vents violents.

Pas moins de 83 interventions des pompiers ont été enregistrées dans la Manche, essentiellement pour des branches en travers des routes, ou des tuiles arrachées.

Pas de blessés

Ces sorties, pour leur très grande majorité, ont eu lieu dans le nord-Cotentin, où des rafales de vent étaient annoncées jusqu'à 110 km/h.

Dans le Calvados, les pompiers ont procédé à 28 interventions, surtout dans le Bessin. A cause des intempéries, leurs homologues de l'Orne ont dû sortir à trois reprises. Souvent, les pompiers ont procédé à des régulations pour informer les services communaux ou départementaux de la présence d'arbres ou de branches sur certaines routes.

Ces intempéries, à 7h dimanche 20 novembre, n'avaient pas causer de dégâts majeurs, ni fait de blessés. La Normandie est toujours placée en alerte orange aux vents violents, au moins jusqu'à midi.

Puissant séisme en Italie: pas de morts mais des dégâts

