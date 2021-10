Gagnez le vélo du Grand Départ du Tour de France 2016, un modèle unique, cadre aluminium et le maillot du Grand Départ, à l'occasion des portes ouvertes de Cyles and Co, les 2,3 et 4 décembre 2016 à Coutances.

Un vélo unique de collection

La pièce est unique et elle a été réalisée à l'initiative d'Arno Lemonnier, responsable de Cycles & Co à Coutances.

Jouez par SMS et envoyez le code TENDANCE au 7 11 12 (50cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 25 novembre 2016 entre 8h30 et 9h.