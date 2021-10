Villiers-Fossard. Un label "J'agis pour la biodiversité" pour les Jardins d'Elle dans la Manche

Dans le cadre de l'opération "La biodiversité en action" lancée par le Ministère de l'Environnement de l'Énergie et de la Mer, pour lutter contre la disparition d'espèces naturelles du fait des activités humaines, des pollutions ou du réchauffement climatique Les Jardins d'Elle à Villier-Frossard près de Saint Lô (Manche) viennent d'être labellisés pour leur action.

Atelier d'éducation à la nature

L'entreprise est labellisée pour son action " Les amis du jardinier ", un atelier d'éducation à la nature, qui permet de sensibiliser les enfants à la présence des insectes et batraciens utiles dans les jardins.

Des enfants, des écoles jusqu'au collège, participent régulièrement à ces ateliers qui existent déjà depuis cinq ans.

Didier Anquetil le responsable des Jardins d'Elle:

Didier Anquetil le responsable des Jardins d'Elle:

Depuis le lancement de cette action, il y a 5 ans, ce sont quelque cinq cents enfants par an qui ont été sensibilisés sur les risques et les conséquences de la disparition d'espèces animales et végétales.

